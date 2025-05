Gregorio Paltrinieri | Accelerazione decisiva per l’oro Nella 10 km qualcosa è andato storto

Una giornata da incorniciare per il nuoto italiano! Gregorio Paltrinieri conquista il suo quinto titolo europeo nei 5 km, dimostrando una forma strepitosa. Tuttavia, la sua ambizione di oro nella 10 km incontra un imprevisto. Questo episodio mette in luce la fragilità anche dei grandi campioni, sottolineando quanto sia importante essere pronti a reagire. Nel contesto di una crescita continua dello sport italiano, cosa ci riserverà il futuro?

La seconda giornata dei Campionati Europei 2025 di nuoto in acque libere si è rivelata trionfale per l’Italia, che ha dominato la scena a Stari Grad (Croazia) vincendo entrambe le 5 chilometri con Ginevra Taddeucci al femminile e con Gregorio Paltrinieri al maschile. Per il fuoriclasse emiliano si tratta del quinto titolo continentale individuale in carriera nel fondo, il secondo su questa distanza dopo il trionfo di Budapest nel 2021. “ Oggi è stata una bella gara e sono molto contento di come è andata. Ho gestito nei primi tre giri, cercando di non fare troppa fatica. Nel quarto giro ho effettuato uno strappo che mi ha permesso di scremare un po’ il gruppo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Gregorio Paltrinieri: “Accelerazione decisiva per l’oro. Nella 10 km qualcosa è andato storto”

Nuoto di fondo, l’Italia si testa negli Europei a Stari Grad: non c’è solo Gregorio Paltrinieri

Inizia domani a Stari Grad, sull'isola di Hvar, l'appuntamento con gli Europei di nuoto di fondo, dove l'Italia cerca importanti conferme oltre Gregorio Paltrinieri.

