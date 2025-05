Green Road Award 2025 | Liguria trionfa con la Cycling Riviera

La Liguria conquista il Green Road Award 2025 con la Cycling Riviera, dimostrando che il cicloturismo è più di una moda: è un modo consapevole di vivere il territorio. Questo riconoscimento si inserisce in un trend crescente verso vacanze sostenibili e rispettose dell'ambiente. Scoprire la bellezza della Liguria in sella a una bicicletta è un'esperienza che unisce avventura e natura. Pronto a pedalare verso il futuro?

Il Green Road Award - l'Oscar del Cicloturismo che viene assegnato ogni anno alle regioni che promuovono la vacanza su due ruote con servizi per il turismo lento - compie dieci anni e assegna il primo posto dell'edizione 2025 alla Regione Liguria per la Cycling Riviera. Il secondo posto va alla Regione Basilicata per la Ciclovia Meridiana e il terzo posto alla Regione Puglia per la Ciclonica. Menzione Alis alla Regione Lazio per GTL-Gran Tour del Lazio, Menzione Speciale della Stampa alla Regione Piemonte per la Ciclovia Bar to Bar e Menzione Legambiente alla Regione Lombardia per la Ciclovia del Sole. 🔗 Leggi su Quotidiano.net