In un momento di solidarietà che abbatte le barriere, un bambino palestinese ha emozionato tutti con il suo "Grazie Italia" rivolto al ministro Tajani, durante la sua visita all'ospedale di Bergamo. Questo gesto semplice ma potente ricorda quanto sia fondamentale l'umanità in tempi turbolenti. La salute e l'accoglienza diventano così un patto fra popoli, un segnale luminoso di speranza e collaborazione nel panorama globale.

«Grazie Italia». Con queste parole un bambino palestinese ha accolto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, in visita all’ospedale di Bergamo. Il titolare della Farnesina ha ricambiato il saluto del piccolo, accompagnato dal padre, sorridendo e salutandolo con la mano. Anche il genitore del giovane ha tenuto a ringraziare l’Italia e i medici per averli accolti, occupandosi delle cure. «Il ministro ha detto che il bambino può restare in Italia e che un giorno diventerà un medico», ha detto uno dei presenti. Eppure c’è ancora chi, nei cortei antifascisti, brucia le immagini del premier Giorgia Meloni e dei suoi ministri, accusandoli di essere complici del massacro della popolazione di Gaza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it