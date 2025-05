Grande festa al Circolo Rondò di Cavazzoli per i 50 anni del calcio amatoriale

Una serata indimenticabile al Circolo Rondò di Cavazzoli ha celebrato mezzo secolo di passione per il calcio amatoriale! Con circa 80 giocatori tra passato e presente, l’evento ha rinnovato l’amore per uno sport che unisce generazioni. In un periodo in cui il calcio sta riscoprendo i valori di comunità e amicizia, questo traguardo rappresenta un punto di riferimento unico. Chi non ama sentire storie di gloria e amicizia?

Grande festa al Circolo Rondò di Cavazzoli, dove si è svolta una piacevole serata con cena annessa, per festeggiare i 50 anni dalla partecipazione al primo campionato di calcio amatoriale, della squadra locale del Rondò. Alla presenza di circa 80 giocatori del passato e del presente, la serata è trascorsa rievocando tanti aneddoti e ricordi di questo lungo periodo, fatto di sconfitte ma pure di importanti successi. Cinquant’anni per una società solamente amatoriale sono indubbiamente una rarità e di questo molto merito va attribuito principalmente a tre persone: Piero Montanari (allenatore); Graziano Varini (presidente) ed a Paolo Barilli (dirigente), che sono stati pure gli artefici dell’organizzazione della serata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Grande festa al Circolo Rondò di Cavazzoli per i 50 anni del calcio amatoriale

Cerca Video su questo argomento: Grande Festa Circolo Rondò Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Grande festa al Circolo Rondò di Cavazzoli per i 50 anni del calcio amatoriale. 🔗Se ne parla anche su altri siti