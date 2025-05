Granata il dopo Zocchi Spunta Federico Bargagna

Il Pontedera cambia pagina: dopo l'addio a Moreno Zocchi, Federico Bargagna si fa strada nel ruolo di nuovo direttore sportivo. Questo rinnovamento segna un momento cruciale per il club, in un contesto di grande fermento nel calcio italiano, dove le squadre sono sempre più propense a investire su talenti emergenti. Sarà interessante vedere come Bargagna plasmerà la squadra e porterà nuove energie in un campionato che promette sorprese!

Da ieri Moreno Zocchi non è più ufficialmente il direttore sportivo del Pontedera. Il tecnico e la società si sono incontrati e hanno raggiunto l'accordo per la rescissione del contratto, che altrimenti sarebbe scaduto solo a giugno 2026. I termini dell'accordo non sono stati resi noti, anche perché né la società né l'ormai ex diesse granata hanno rilasciato dichiarazioni. Zocchi però avrebbe già lasciato Pontedera e sarebbe atteso nei prossimi giorni a Trento, la società del girone A di Serie C che una settimana e mezzo fa l'aveva contattato e che alla fine l'avrebbe convinto a chiudere in anticipo la sua esperienza in Toscana.

