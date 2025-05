Gorle capitale dell’aerobica | Bergamo sogna al Campionato nazionale assoluto

Gorle si prepara a diventare la capitale dell'aerobica, accogliendo il campionato nazionale assoluto nel suggestivo PalaLovato. Questo evento non è solo una gara, ma un'opportunità per mettere in luce i talenti locali, con 12 ginnasti di Aerobica Evolution e 5 della Polisportiva Ghisalbese pronti a brillare. In un periodo in cui il benessere fisico è al centro dell'attenzione, Gorle si fa palcoscenico di energia e passione! Non perdere l'occas

GINNASTICA AEROBICA. Sabato 31 maggio e domenica primo giugno al PalaLovato il meglio del movimento tricolore. In gara tra gli altri 12 ginnasti dell’Aerobica Evolution e cinque atleti della Polisportiva Ghisalbese. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Gorle capitale dell’aerobica: Bergamo sogna al Campionato nazionale assoluto

