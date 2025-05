Golf un sestetto al comando dell’U S Women’s Open dopo il round d’apertura

L'emozione del golf femminile è tornata in scena all'U.S. Women’s Open, uno dei cinque Major che ogni anno illumina gli occhi degli appassionati. Dopo il round d’apertura, un sestetto di campionesse si contende la vetta con un punteggio di -4. Con un montepremi da 12 milioni di dollari, questo evento non è solo una sfida sportiva, ma un palcoscenico per l'eccellenza e l'ispirazione. Chi avrà la meglio? La suspense è

Le migliori golfiste del panorama internazionale danno il via ad uno dei 5 Major stagionali. Spazio infatti all’ U.S. Women’s Open (montepremi 12 milioni di dollari), evento nato nel 1946 ed organizzato sin dalla sua fondazione dall’LPGA Tour. Al termine della prima tornata a guidare la leaderboard troviamo un sestetto di atlete. Con -4 (68 colpi) guidano la classifica la giapponese Rio Takeda, la spagnola Julia Lopez Ramirez, le americane Angel Yin e Yealimi Noh, e le sudcoreane Kim A Lim e Jin Hee Im. Classifica cortissima con 33 golfiste che hanno chiuso la prima tornata con punteggi al di sotto del par. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Golf, un sestetto al comando dell’U.S. Women’s Open dopo il round d’apertura

Golf, al Dutch Ladies Open trionfa l’inglese Mimi Rhodes: ottimo 4° posto per Alessia Nobilio

Nel Dutch Ladies Open, ottavo appuntamento del Ladies European Tour 2025, l’inglese Mimi Rhodes si è laureata campionessa, mentre Alessia Nobilio ha ottenuto un brillante quarto posto.

Cerca Video su questo argomento: Golf Sestetto Comando Dell Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Golf, un sestetto al comando dell’U.S. Women’s Open dopo il round d’apertura. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Golf, un sestetto al comando dell’U.S. Women’s Open dopo il round d’apertura

oasport.it scrive: Le migliori golfiste del panorama internazionale danno il via ad uno dei 5 Major stagionali. Spazio infatti all'U.S. Women's Open (montepremi 12 milioni ...

Golf: Matt Fitzpatrick tra i sei al comando dell’Omega European Masters 2023. Renato Paratore miglior italiano

Come scrive oasport.it: Stavolta c’è un sestetto al comando, ed è una situazione un po’ particolare perché coinvolge anche le questioni di qualificazione del team europeo di Ryder Cup (va ricordato, infatti ...

Golf, Hatton e Fitzpatrick al comando dopo il 2° round del DP WTC di Dubai

Segnala gazzetta.it: Sempre al comando insieme con -12 (e score identici ... "Riparto con fiducia per i prossimi due round, soprattutto dalle buone sensazioni dell’ultimo ferro 4". Colpo capolavoro alla 18 (da ...