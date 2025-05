Golf settimana di fuoco per Griffin Al Memorial conduce con 2 colpi di vantaggio dopo su Morikawa

Ben Griffin sta vivendo una settimana d'oro nel golf, guidando il Memorial Tournament con due colpi di vantaggio su Morikawa. Dopo la vittoria al Charles Schwab Challenge, l'americano classe '96 ha dimostrato di avere il talento per brillare nei momenti decisivi. La sua partenza sprint, con un incredibile -7, mette in luce come la pressione possa esaltare i campioni. Sarà interessante vedere se riuscirà a mantenere il vantaggio e scrivere un’altra pagina storica.

Settimana da incorniciare per Ben Griffin. Lo statunitense classe ‘96 nato a Chapell Hill, in California, dopo aver vinto il Charles Schwab Challenge pochi giorni fa si è portato subito in testa del Memorial Tournament con un giro in -7 (65 colpi). Griffin è partito subito forte sulle prime nove buche. L’americano ha portato a casa, infatti, 3 birdie e 1 eagle sulle front nine aggiungendo altri 4 birdie sulle back nine. Peccato per i due bogey, uno di fila all’altro alla 11 e alla 12, che hanno sporcato una carta altrimenti perfetta. I due colpi di vantaggio sulla seconda piazza, tuttavia, danno fiducia al californiano che in carriera ha vinto 2 titoli sul PGA Tour, entrambi quest’anno (l’altro è lo Zurich Classic of New Orleans). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Golf, settimana di fuoco per Griffin. Al Memorial conduce con 2 colpi di vantaggio dopo su Morikawa

Cerca Video su questo argomento: Golf Settimana Fuoco Griffin Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Golf, il PGA Tour vola a casa di Jack Nicklaus. Il The Memorial apre ai migliori 72; Golf il PGA Tour vola a casa di Jack Nicklaus Il The Memorial apre ai migliori 72. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Golf, settimana di fuoco per Griffin. Al Memorial conduce con 2 colpi di vantaggio dopo su Morikawa

Segnala oasport.it: Settimana da incorniciare per Ben Griffin. Lo statunitense classe ‘96 nato a Chapell Hill, in California, dopo aver vinto il Charles Schwab Challenge ...

Golf, il PGA Tour vola a casa di Jack Nicklaus. Il The Memorial apre ai migliori 72

oasport.it scrive: Settimana di fuoco per il PGA Tour. Dopo il Charles Schwab Challenge, chiusosi con la vittoria di Ben Griffin con un solo colpo di vantaggio sul tedesco ...

Fine settimana di fuoco su Dazn con la grande boxe

Si legge su informazione.it: Dazn, la piattaforma di intrattenimento sportivo globale e punto di riferimento per gli appassionati di boxe in tutto il mondo, presenta questo weekend una programmazione eccezionale con due delle ...