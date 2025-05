Golf | ancora duo tedesco davanti all’Austrian Open Scende Edoardo Molinari

Il golf italiano sta affrontando sfide interessanti all'Austrian Open, dove il duo tedesco guida la classifica. Marcel Schneider e Nicolai von Dellingshausen si stanno dimostrando formidabili, lasciando Edoardo Molinari in difficoltà. Questo torneo non è solo un palcoscenico per i professionisti, ma riflette anche un trend crescente in Austria, dove il golf sta conquistando sempre più fan. Chi saranno i prossimi protagonisti? La competizione si fa avvincente!

Conclusione anche per quel che concerne il secondo giro all’Austrian Open 2025, noto in maniera allungata come Austrian Alpine Open presented by SalzburgerLand. Al comando, in quel di Salisburgo, resta il tedesco Marcel Schneider, con un -4 di giornata che vale il -11. Stesso score odierno anche per il connazionale Nicolai von Dellingshausen, che rimane a -9. Questo vuol dire che, al pari di ieri, è ancora doppietta tedesca, stavolta però senza intrusi. Risale di forza l’inglese Callum Tarren, che con il -7 di oggi (largamente migliori 18 buche odierne) va a prendersi la terza posizione a -8 davanti al neozelandese Daniel Hillier e al sudafricano Jayden Schaper, i quali confermano, con il loro -7 complessivo, tutte le buone premesse già viste nelle 18 buche iniziali. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Golf: ancora duo tedesco davanti all’Austrian Open. Scende Edoardo Molinari

