Goblin all’Auditorium Parco della Musica il 30 maggio

Il 30 maggio, Goblin infiammerà l'Auditorium Parco della Musica con un concerto che promette di essere un viaggio sonoro indimenticabile. Se sei un appassionato di rock progressivo o delle colonne sonore che hanno segnato la storia del cinema, non puoi perderti questo evento. Immergiti in una serata di magia musicale dove i classici incontrano l’innovazione. Preparati a lasciarti trasportare in un universo sonoro unico!

Serata imperdibile per gli amanti del rock progressivo e delle colonne sonore cinematografiche. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Goblin all’Auditorium Parco della Musica il 30 maggio

Cerca Video su questo argomento: Goblin Auditorium Parco Musica Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Goblin di Maurizio Guarini e Walter Martino all'Auditorium Parco della Musica; Maggio in musica a Roma, lirica all'aperto e grandi concerti. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Goblin di Maurizio Guarini e Walter Martino all'Auditorium Parco della Musica

Scrive romatoday.it: Goblin di Maurizio Guarini e Walter Martino, in concerto, venerdì 30 maggio all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma ospiterà una serata per gli amanti del rock progressivo e delle co ...

Parco della Musica di Roma: programma 2025 – 2026

Segnala agendaonline.it: Scopri tutte le informazioni sul cartellone e la programmazione Camera e Sinfonica 2025 e 2026 dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma. Quali sono gli spettacoli da Camera e ...

Tosca all'Auditorium Parco della musica

Segnala rainews.it: L'artista romana torna con il suo progetto di residenza il 16 maggio. Ospiti di questo appuntamento dedicato al viaggio Carmen Consoli, Neri Marcorè, La Niña e Elena Ledda ...