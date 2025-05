Gloria Nicoletti rompe il silenzio | aria di crisi con Guido Ricci dopo l’addio a Uomini e Donne

Gloria Nicoletti rompe il silenzio: dopo l'addio a Uomini e Donne, la sua storia con Guido Ricci è in crisi. In un'intervista esclusiva a Lollo magazine, la Nicoletti svela dettagli sorprendenti su un amore nato sotto i riflettori, ma messo a dura prova dalla realtà. Questo episodio mette in luce un trend sempre più attuale: le relazioni televisive sono vulnerabili al mondo esterno. Cosa ci riserverà il futuro per questa coppia?

Un amore nato in tv, ma già in bilico fuori dal programma. Dopo l'uscita di scena da Uomini e Donne, Gloria Nicoletti ha deciso di rompere il silenzio e chiarire pubblicamente come stanno davvero le cose tra lei e Guido Ricci in un'intervista a Lollo magazine. La coppia aveva lasciato insieme il programma nella speranza di costruire qualcosa di autentico lontano dalle telecamere. Tuttavia, le cose non sembrano essere andate come previsto. Intervistata, Gloria ha rivelato: "Dalle ultime puntate si notavano già dei comportamenti incerti da parte sua. Dopo averle riviste, sono arrivati i rimproveri e da lì un acceso confronto.

Uomini e Donne, rottura tra Gloria Nicoletti e Guido Ricci: lei racconta cosa ha fatto

Dopo la fine della loro frequentazione, Gloria Nicoletti rompe il silenzio raccontando i dettagli inediti sulla rottura con Guido Ricci, ex cavaliere di Uomini e Donne.

U&D, Gloria Nicoletti rompe il silenzio su Riccardo: 'Non ha voluto rischiare'

Gloria Nicoletti e Guido in crisi dopo Uomini e Donne?/ Tutto tace sui social

Uomini e Donne, Gloria Nicoletti su Riccardo Guarnieri: 'Ci ho messo mesi a dimenticarlo'

