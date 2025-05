Gli Zero Assoluto in concerto a San Nicandro Garganico

Il 21 giugno, la piazza IV Novembre di San Nicandro Garganico sarà il palcoscenico di un evento imperdibile: gli Zero Assoluto. Un concerto che celebra non solo la festa patronale, ma anche il potere della musica di unire le generazioni, richiamando ricordi e emozioni. Sarà l'occasione perfetta per riscoprire successi intramontabili e vivere una notte di pura magia. Non perdere questa esperienza che attraversa il tempo!

In occasione della Festa patronale, a San Nicandro Garganico arrivano gli Zero Assoluto. Il live si terrà il 21 giugno alle 22 in piazza IV novembre. Zero Assoluto. Matteo Maffucci e Thomas De Gasperi, corpo e anima del progetto musicale Zero Assoluto, si conoscono nel 1992 fra i banchi del. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Gli Zero Assoluto in concerto a San Nicandro Garganico

Positivi risultati per l’atletica aretina nel campionato di società assoluto

La prima giornata del Campionato di Società Assoluto ha portato ottimi risultati per l’atletica aretina.

Cerca Video su questo argomento: Zero Assoluto Concerto San Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Festa dell’Addolorata: nove giorni di celebrazioni nel cuore di Roccella. 🔗Cosa riportano altre fonti

Zero Assoluto a Firenze: concerto live nel 2024

Riporta notiziemusica.it: Scopri il ritorno live degli Zero Assoluto a Firenze il 24 ottobre 2024! Emozioni in note e successi che hanno fatto storia. La musica ha il potere di connettere le persone, di evocare emozioni e ...

Festa Patronale a Lesina, gli Zero Assoluto in concerto

Scrive ilsipontino.net: Alle 21.30, in piazza Attilio Armando Lombardi, sarà la volta dell’Infiorata di San Rocco con la premiazione del vincitore e, alle 22, sul lungolago, c’è il concerto degli Zero Assoluto che sarà ...

Gli Zero Assoluto in concerto per la festa della Madonna di Bisaccia

primonumero.it scrive: Saranno gli ZERO ASSOLUTO, il duo composto da Matteo Maffucci e Thomas De Gasperi, ad esibirsi dal vivo in un concerto ed uno spettacolo ... Madonna di Bisaccia e di San Nicola in questo anno ...