Gli studenti del liceo Da Vinci portano in scena Tu dillo alla luna

Gli studenti del Liceo Da Vinci di Fasano portano in scena "Tu dillo alla luna", un’opera che celebra il legame tra musica e letteratura. Questo progetto, che affonda le radici in quasi vent'anni di tradizione, mette in luce il talento giovanile in un periodo in cui la cultura rappresenta un faro di speranza. Non perdere l'occasione di assistere a questo evento che promette emozioni e riflessioni profonde!

FASANO - Giovedì 5 giugno e venerdì 6 giugno il Teatro Kennedy di Fasano ospiterà l'atto conclusivo di "Intrecci di musica e letteratura", il progetto teatrale quasi ventennale dell'Iiss "Leonardo da Vinci", coordinato dai docenti Michele Iacovazzi e Mina Corelli, coadiuvati dalla maestra di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Gli studenti del liceo "Da Vinci" portano in scena "Tu dillo alla luna"

Cerca Video su questo argomento: Studenti Liceo Vinci Portano Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Studenti campioni di scrittura: sfoglia l'inserto. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Studenti campioni di scrittura: sfoglia l'inserto

Lo riporta corrieredellumbria.it: Penultimo appuntamento con l'inserto Scuola&lavoro che il Corriere dell'Umbria dedica tutti i mercoledì agli istituti della nostra regione. Studenti e insegnanti protagonisti fino all'ultimo, animati ...

Studenti occupano il liceo Leonardo Da Vinci a Milano

Riporta msn.com: (ANSA) - MILANO, 24 MAR - Occupazione nunciata, questa mattina, al liceo Leonardo da Vinci di Milano, dove gli studenti si sono rifiutati di entrare nell'istituto, uno dei più noti Scientifici ...

Studenti protestano al liceo Da Vinci: "Bullizzati da docente, dice che siamo delle 'poco di buono'"

Si legge su informazione.it: Nella mattinata del 12 marzo gli studenti e le studentesse dell’istituto Leonardo da Vinci di via Cavour hanno organizzato uno sciopero per protestare contro una docente che, a quanto ...