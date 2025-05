Gli italiani usano sempre di più ChatGPT e gli altri strumenti AI

Gli italiani abbracciano l'Intelligenza Artificiale: 13 milioni di utenti, il 28% della popolazione online, hanno già sperimentato le potenzialità di strumenti come ChatGPT. Questo trend non è solo un segnale di modernità, ma un vero e proprio cambio di paradigma nelle interazioni quotidiane. Immagina un futuro in cui la tecnologia diventa il tuo assistente personale! Scopri come queste innovazioni stanno ridefinendo il nostro modo di comunicare e lavorare.

AGI - L'utilizzo delle applicazioni di Intelligenza Artificiale in Italia sta crescendo a ritmi vertiginosi. Lo rivelano i dati di aprile 2025 della piattaforma di Digital Analytics MyMetrix di Comscore, secondo cui 13 milioni di italiani, ovvero una fetta pari al 28% della popolazione online, hanno utilizzato almeno un'app di AI nel corso dell'intero mese. A colpire, come si legge nei dati forniti dall'azienda, è soprattutto il ritmo di crescita: +31% in termini di utenti raggiunti e +51% in termini di tempo speso solo nei primi quattro mesi del 2025. Ovvero, gli italiani iniziano a familiarizzare sempre più con uno strumento che, pian piano, si sta facendo largo negli interessi degli italiani. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Gli italiani usano sempre di più ChatGPT e gli altri strumenti AI

Abitudini digitali degli italiani: cosa cercano online e come usano il web ogni giorno

Le abitudini digitali degli italiani sono in continua evoluzione, passando da semplici ricerche online e email a un utilizzo quotidiano di app, assistenti vocali e piattaforme in tempo reale.

