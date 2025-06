Gli italiani usano sempre di più ChatGPT e gli altri strumenti AI

L’adozione dell’intelligenza artificiale in Italia sta vivendo una vera e propria rivoluzione, con numeri sorprendenti che testimoniano un crescente entusiasmo tra gli utenti. Secondo i dati di aprile 2025 di MyMetrix, ben 13 milioni di italiani, il 28% della popolazione online, hanno utilizzato almeno un’app di AI nel corso del mese. A colpire, come si legge nei dati forniti dall’azienda, è soprattutto il ritmo di questa diffusione che sembra destinata a accelerare ancora di più.

AGI - L'utilizzo delle applicazioni di Intelligenza Artificiale in Italia sta crescendo a ritmi vertiginosi. Lo rivelano i dati di aprile 2025 della piattaforma di Digital Analytics MyMetrix di Comscore, secondo cui 13 milioni di italiani, ovvero una fetta pari al 28% della popolazione online, hanno utilizzato almeno un'app di AI nel corso dell'intero mese. A colpire, come si legge nei dati forniti dall'azienda, è soprattutto il ritmo di crescita: +31% in termini di utenti raggiunti e +51% in termini di tempo speso solo nei primi quattro mesi del 2025. Ovvero, gli italiani iniziano a familiarizzare sempre più con uno strumento che, pian piano, si sta facendo largo negli interessi degli italiani. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Gli italiani usano sempre di più ChatGPT e gli altri strumenti AI

In questa notizia si parla di: italiani - usano - chatgpt - strumenti

Abitudini digitali degli italiani: cosa cercano online e come usano il web ogni giorno - Le abitudini digitali degli italiani sono in continua evoluzione, passando da semplici ricerche online e email a un utilizzo quotidiano di app, assistenti vocali e piattaforme in tempo reale.

Sempre più italiani usano strumenti di #intelligenzaartificialegenerativa: il 70% chiede regole rigide. Solo il 16,6% vorrebbe vietarli, temendo effetti su lavoro e responsabilità umane. Cresce al 15% chi ne sostiene l’uso a scuola e al lavoro. #ChatGPT #IA #AI # Vai su X

Il 28% degli utenti internet in Italia, 13 milioni di italiani, ha utilizzato almeno un’applicazione di intelligenza artificiale generativa ad aprile. Lo rivelano i dati di aprile 2025 della piattaforma di Digital Analytics MyMetrix di Comscore. Il tool principale è ChatGpt, a Vai su Facebook

Gli italiani usano sempre di più ChatGPT e gli altri strumenti AI; Gli italiani usano sempre di più chatgpt e gli altri strumenti AI; ChatGPT preferito dal 79% degli italiani che usano IA.

Gli italiani usano sempre di più ChatGPT e gli altri strumenti AI Lo riporta msn.com: L’utilizzo delle applicazioni di Intelligenza Artificiale in Italia sta crescendo a ritmi vertiginosi.