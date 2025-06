Gli italiani usano sempre di più chatgpt e gli altri strumenti AI

L'intelligenza artificiale sta conquistando il cuore degli italiani! Con ben 13 milioni di utenti attivi nel solo mese di aprile, strumenti come ChatGPT diventano compagni quotidiani. Questo fenomeno non riguarda solo la tecnologia, ma segna un cambiamento culturale: l'AI sta trasformando il modo in cui comunichiamo e lavoriamo. Scoprire come sfruttare al meglio queste innovazioni potrebbe essere la chiave per il nostro futuro!

Cresce vertiginosamente l'utilizzo delle applicazioni di intelligenza artificiale: nel mese di aprile, 13 milioni di italiani vi hanno fatto ricorso.

