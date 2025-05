Gli insulti ai genitori di Martina Carbonaro su TikTok | L’avete ammazzata voi terroni ignoranti… devono sterilizzarvi Il padre va dai carabinieri

La storia di Martina Carbonaro e dei suoi genitori mette in luce un fenomeno sempre più diffuso: l'odio online. La denuncia per diffamazione è un passo significativo contro il bullismo digitale, che sta prendendo piede tra i giovani. È fondamentale riconoscere l'impatto che le parole possono avere nella vita delle persone. La reazione della famiglia di Martina ci ricorda che è tempo di responsabilità sui social. Non restiamo silenziosi di fronte all'ingiustizia!

I genitori di Martina Carbonaro hanno deciso di denunciare chi, in queste ore, li sta insultando sui social. Accompagnati dall’avvocato Sergio Pisani, Marcello Carbonaro si è presentato dai carabinieri per querelare per diffamazione in particolare il titolare di un profilo TikTok. È stato proprio da quell’account che sarebbe partita una raffica di insulti e di odio per i famigliari della 14enne uccisa a colpi di pietra dall’ex fidanzato Alessio Tucci ad Afragola. Il video su TikTok per dare la colpa ai genitori della morte di Martina Carbonaro. Da quel profilo TikTok, un uomo accusa di genitori di Martina Carbonaro di essere i veri responsabili della morte della ragazzina. 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Gli insulti ai genitori di Martina Carbonaro su TikTok: «L’avete ammazzata voi terroni ignoranti… devono sterilizzarvi». Il padre va dai carabinieri

Scomparsa una 14enne: l'appello dei genitori per ritrovare Martina Carbonaro

Afragola è in apprensione per la scomparsa di Martina Carbonaro, una ragazza di 14 anni. I genitori, preoccupati, hanno denunciato la situazione ai carabinieri e lanciato un appello sui social, chiedendo a chiunque possa fornire informazioni di contattare le forze dell'ordine.

