Gli ex Lsu-Lpu calabresi restano nel limbo Tavernise M5S | Accordi disattesi

La situazione degli ex LSU-LPU calabresi rimane critico, segnalando un trend preoccupante di promesse non mantenute. Davide Tavernise, capogruppo del M5S, alza la voce in un contesto di crescente disillusione sociale. È fondamentale conoscere il destino di questi lavoratori, simbolo di una lotta per diritti e dignità . La trasparenza è indispensabile: senza risposte chiare, si alimenta solo l'incertezza. Chi pagherà il prezzo di questo limbo?

È avvolta in una nebulosa la vertenza che riguarda i lavoratori ex Lsu-Lpu calabresi. E a riportare chiarezza non c'è nemmeno la riposta che la Regione ha fornito all'interrogazione presentata dal capogruppo del M5S in Regione, Davide Tavernise. «A seguito della mia interrogazione sul rispetto dell'accordo quadro del 14 marzo 2022 tra Regione Calabria e organizzazioni sindacali in merito.

