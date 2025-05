Gli eventi a Milano nel weekend lungo dal 30 maggio al 2 giugno | musica live mostre gratis e Fringe festival

Milano si trasforma in una fucina di emozioni dal 30 maggio al 2 giugno! Preparatevi a vivere un weekend indimenticabile con concerti emozionanti, mostre gratuite e il vibrante Fringe Festival. Non perdere l’occasione di assistere a Radio Italia Live in Piazza del Duomo: un evento che celebra la musica italiana e unisce generazioni. È il momento perfetto per esplorare la cultura milanese e lasciarsi coinvolgere dalla sua energia contagiosa!

Milano si prepara a un fine settimana ricco di eventi culturali, musicali e sportivi, offrendo numerose occasioni di svago e intrattenimento per cittadini e turisti, per grandi e bambini. Venerdì 30 maggio, Piazza del Duomo ospiterà la dodicesima edizione di Radio Italia Live – Il Concerto, con inizio alle ore 20:40. L'evento vedrà la partecipazione di artisti di rilievo della scena musicale italiana, tra cui Achille Lauro, Alfa, Brunori Sas, Lucio Corsi, Elodie, Fabri Fibra, Fedez, Giorgia, Irama, Marco Masini, Olly e i Pinguini Tattici Nucleari. La serata sarà condotta da Francesca Leto, Enzo Miccio ed Emiliano Picardi.

