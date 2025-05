Gli Archivi storici del Comune di Parma con tre appuntamenti nel festival

Parma si prepara a vivere un viaggio nel tempo con Archivissima, il festival che celebra la ricchezza degli archivi storici. Tre appuntamenti imperdibili, organizzati dal Comune, porteranno alla luce tesori spesso dimenticati. In un'epoca in cui la memoria culturale è più importante che mai, scoprire le radici del nostro passato diventa fondamentale. Un'occasione unica per riscoprire la storia di Parma e l'importanza della salvaguardia del patrimonio archivistico!

Torna a Parma, grazie al contributo degli archivi del Comune di Parma - Archivio Storico Comunale e Casa della Musica - Archivio Storico del Teatro Regio, Archivissima, primo festival dedicato alla promozione e alla valorizzazione dei patrimoni archivistici, ideato da Promemoria Group e. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Gli Archivi storici del Comune di Parma con tre appuntamenti nel festival

