Gli animali più strani e geniali raccontati da Ryan Reynolds | Underdogs arriva su Disney+

Scopri il lato inaspettato della natura con "Underdogs", il nuovo documentario che svela le menti brillanti degli animali più eccentrici! Ryan Reynolds ci guida in un viaggio affascinante, dove le creature più strane si dimostrano veri e propri geni di adattamento. In un’epoca in cui celebriamo l'unicità, questa serie ci ricorda che anche i più "scomodi" possono insegnarci tanto. Non perderti questa panoramica sugli outsider della fauna!

N on aspettatevi teneri pinguini o leoni maestosi: a farsi spazio nel catalogo Disney+ dal 16 giugno saranno i veri outsider del regno animale. Con Underdogs, Ryan Reynolds — voce narrante nella versione originale — ci porta a scoprire creature dimenticate, strambe, talvolta sgradevoli ma dotate di un’intelligenza di sopravvivenza sorprendente. La nuova docuserie firmata National Geographic ha tutta l’aria di diventare uno dei titoli più curiosi (e ironici) dell’estate, complici una regia di livello, una narrazione brillante e un’inaspettata colonna sonora firmata Green Day. Animali buffi, i finalisti del Comedy Pet Photography Awards. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Gli animali più strani (e geniali) raccontati da Ryan Reynolds: "Underdogs" arriva su Disney+

Ryan Reynolds rivela le due regole che la Disney aveva per Deadpool e Wolverine

Ryan Reynolds ha svelato le due regole imposte da Disney per il film "Deadpool & Wolverine". Con uno sguardo esclusivo dietro le quinte, l'attore ha rivelato come queste direttive hanno influenzato la creazione di questa avventura tanto attesa, in cui il Mercenario Chiacchierone e Wolverine si uniscono per un'entusiasmante avventura cinematografica.