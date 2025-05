Gli alunni stendono il bucato poetico e colorano con i gessetti le strade di Tavernelle

A Tavernelle, la poesia si stende al sole come un bucato colorato! In occasione del “Maggio dei Libri”, gli alunni hanno trasformato il borgo in una galleria all'aperto, scrivendo versi e pensieri con i gessetti. Questo gesto semplice ma potente non solo celebra la bellezza della lettura, ma invita anche la comunità a riscoprire il potere delle parole. Un esempio di come la creatività possa unire e rinnovare i legami sociali!

Tavernelle, 30 maggio 2025 – “ Profumano” di poesia le strade di Tavernelle, mini borgo del comprensorio lacustre. Gli alunni della elementare, per questa edizione del “Maggio dei libri”, insieme ai propri docenti, si sono messi al lavoro per creare versi e pensieri. Lo scopo però era portarli fuori dalle classi e condividerli con la comunità locale. "Partendo dalla lettura di testi poetici famosi, anche impegnativi - riferiscono le insegnanti della scuola Don Milani - si è lavorato sull’ascolto dei ritmi, creati attraverso la scelta delle parole e la loro disposizione, sull’arricchimento lessicale, andando a ricercare il significato di parole inusuali; sulla metrica, sui sinonimi, le metafore, la personificazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Gli alunni stendono il "bucato poetico" e colorano con i gessetti le strade di Tavernelle

