Giuseppe Oliveri neurochirurgo da oltre 20mila Il racconto di una vita fra microscopio e sala operatoria

Giuseppe Oliveri, neurochirurgo con oltre 20.000 interventi all'attivo, racconta la sua straordinaria carriera iniziata da un sogno infantile. A soli quattro anni, ispirato dalle storie del suo padrino, ha scelto tra il mondo affascinante dei pirati e la medicina. Oggi, in un’epoca in cui la neurochirurgia è al centro dell'innovazione tecnologica, la sua esperienza diventa un simbolo di passione e dedizione. Qual è la tua storia?

Siena, 30 maggio 2025 – “ Ho deciso di fare il neurochirurgo a 4 anni. Non per una precoce espressione genomica. Molto più semplicemente il mio padrino era un neurochirurgo e mi raccontava lunghe favole che riguardavano due soli argomenti: Sandokan e la neurochirurgia. Avrei dunque fatto il pirata o il chirurgo. Col passare degli anni la prima ipotesi mi sembrò più impraticabile e optai per la seconda”: la conversazione col il dottor Giuseppe Oliveri prende subito una piega decisa. Sono di fronte ad un professionista sui generis, quel “bel matto che subito piacque” a Iolanda Semplici che nel 2003 lo volle all’ ospedale Le Scotte. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Giuseppe Oliveri, neurochirurgo da oltre 20mila. Il racconto di una vita fra microscopio e sala operatoria

Cerca Video su questo argomento: Giuseppe Oliveri Neurochirurgo Oltre Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Giuseppe Oliveri, neurochirurgo da oltre 20mila. Il racconto di una vita fra microscopio e sala operatoria. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Il neurochirurgo Giuseppe Oliveri va in pensione. Operò Zanardi e Paolo Rossi

Come scrive lanazione.it: Siena, 12 aprile 2024 – Dal 16 aprile il dottor Giuseppe Oliveri lascia la guida della Neurochirurgia dell ... presente e disponibile per tutti, oltre ad essere un punto di riferimento per ...

“Le mani e la mente” di Giuseppe Oliveri. Nel libro autobiografico il noto neurochirurgo racconta, attraverso le esperienze vissute, come è cambiato il suo mondo

Lo riporta lanazione.it: Giuseppe Oliveri ha dedicato la sua vita alla neurochirurgia e ... è andato in pensione – ha effettuato oltre 20.000 interventi. Avulso dai social, dalle tribune e da tutto quello che porta ...

"Le mani e la mente", il libro autobiografico di Giuseppe Oliveri

Si legge su radiosienatv.it: Giuseppe Oliveri ha dedicato la sua vita alla neurochirurgia e, in particolare, al cervello. Durante la sua carriera – trascorsa tra Milano, Torino, Novara, Cuneo e Siena dove, nel 2024, è andato in ...