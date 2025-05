Giuseppe Marra trovato morto in casa i risutati dell' autopsia | Quattro colpi alla testa La moglie Lorenza Scarpante non risponde al gip

La tragica morte di Giuseppe Marra, con quattro colpi alla testa, riaccende il dibattito sulla violenza domestica, un tema sempre più attuale. La moglie, Lorenza Scarpante, ha scelto il silenzio durante l’udienza, suscitando interrogativi inquietanti. Questo dramma personale si inserisce in un contesto sociale che fatica a trovare risposte e soluzioni. Chi ascolterà le vittime silenziose? La storia di Marra potrebbe essere solo la punta dell’iceberg.

Un silenzio assordante. Davanti al Gip di Bologna Claudio Paris, per l'udienza di convalida del fermo, si è avvalsa della facoltà di non rispondere Lorenza Scarpante, 56 anni,. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Giuseppe Marra trovato morto in casa, i risutati dell'autopsia: «Quattro colpi alla testa». La moglie Lorenza Scarpante non risponde al gip

Giuseppe Marra morto in casa, fermata per omicidio la moglie Lorenza Scarpante: «L'ha ucciso». Ma lei nega

La morte di Giuseppe Marra, rinvenuto senza vita nel suo appartamento il 27 maggio, ha scosso la comunità.

Cerca Video su questo argomento: Giuseppe Marra Trovato Morto Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Omicidio a Bologna, Giuseppe Marra trovato morto in un palazzo di via Zanolini. Indagata la moglie; Omicidio a Bologna, Giuseppe Marra trovato morto in casa in una pozza di sangue: «Indagata la compagna che ha lanciato l'allarme correndo in strada»; Bologna, 59enne trovato morto in casa. Fermata la moglie che respinge accuse; Trova il compagno morto all'ingresso di casa, corre in strada ricoperta di sangue. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Giuseppe Marra trovato morto in casa, i risutati dell'autopsia: «Quattro colpi alla testa». La moglie Lorenza Scarpante non risponde al gip

Come scrive ilgazzettino.it: Un silenzio assordante. Davanti al Gip di Bologna Claudio Paris, per l'udienza di convalida del fermo, si è avvalsa della facoltà di non rispondere Lorenza Scarpante, 56 ...

Trovato morto in casa, moglie rimane in silenzio davanti al gip

Riporta msn.com: (ANSA) - BOLOGNA, 30 MAG - Davanti al Gip di Bologna Claudio Paris, per l'udienza di convalida del fermo, si è avvalsa della facoltà di non rispondere Lorenza Scarpante, 56 anni, accusata dell'omicidi ...

Giuseppe Marra ucciso con 4 colpi alla testa a Bologna. La moglie in carcere: “Non posso vivere senza di lui”

Da fanpage.it: Secondo l'autopsia effettuata sul copro di Giuseppe Marra, trovato morto a Bologna nei giorni scorsi, sarebbero state riscontrate ferite e traumi alla ...