Giuntoli via dalla Juve storia ai titoli di coda | da Kulusevski e Dragusin a Soulé Huijsen e Kean Le operazioni in uscita che gli sono state tanto criticate

Cristiano Giuntoli sta per lasciare la Juventus, segnando la fine di un'era caratterizzata da scelte difficili e operazioni controverse. Da Kulusevski a Kean, ogni cessione ha acceso dibattiti tra i tifosi. Ma questa transizione potrebbe essere un'opportunità per il club di ripartire, mirando a un nuovo progetto. Come cambierà l’asse strategico della Juve? Scoprilo con noi, nel cuore di una stagione che si preannuncia ricca di sorprese!

Giuntoli via dalla Juve, storia ai titoli di coda dopo decine di cessioni che hanno fatto discutere i tifosi: l’elenco. Cristiano Giuntoli è ormai ai titoli di coda della sua avventura con la Juventus, anche se la notizia non è ancora ufficiale. La decisione del club sarebbe maturata nelle ultime ore, aprendo la strada a una nuova era nella direzione sportiva bianconera. Negli ultimi due anni, Giuntoli ha gestito quattro sessioni di calciomercato, chiudendo numerose operazioni in uscita, tra cui cessioni molto discusse dai tifosi come quelle di Dragusin, Chiesa, Kulusevski, Soulé, Iling-Junior, Kean, Nicolussi Caviglia, Fagioli e Huijsen. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Giuntoli via dalla Juve, storia ai titoli di coda: da Kulusevski e Dragusin a Soulé, Huijsen e Kean. Le operazioni in uscita che gli sono state tanto criticate

Cerca Video su questo argomento: Giuntoli Via Juve Storia Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Elkann-Giuntoli, confronto teso: via il dt, Comolli e Chiellini alla guida della nuova Juve; Juve, via Giuntoli. E Conte tradisce di nuovo la Signora; Le incertezze di Juve e Toro: Giuntoli via, Conte non torna, dubbi su Tudor e Vanoli; Giuntoli verso l'addio alla Juventus, come cambia la dirigenza bianconera: Comolli, Tognozzi, Chiellini e la rivoluzione di Elkann. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Giuntoli Juve, è addio: il club comunicherà oggi al DS l’interruzione anticipata del rapporto di lavoro. Tutti i dettagli

Lo riporta news-sports.it: Giuntoli Juve, sarà addio: già nella giornata di oggi il club comunicherà al DS l'interruzione del rapporto di lavoro. I dettagli ...

Giuntoli via dalla Juve: la madre di tutti gli errori e il rimpianto più grande

Da msn.com: TORINO - Juventus-Giuntoli ai titoli di coda. Anche qualcosa di più nonostante, sino a ieri, la società non avesse comunicato ancora al proprio direttore tecnico la volontà di chiudere anticipatamente ...

Juve, via Giuntoli. E Conte "tradisce" di nuovo la Signora

Riporta msn.com: È ai titoli di coda dopo neanche due anni l'avventura di Cristiano Giuntoli da capo dell'area tecnica della Juventus. John Elkann, infatti, dopo settimane di attente riflessioni ha deciso di sollevare ...