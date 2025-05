Giuntoli riparte subito nuovo club in Serie A dopo l’addio alla Juventus

Dopo l’addio alla Juventus, Cristiano Giuntoli è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera in Serie A. In un contesto di grandi cambiamenti nel mondo del calcio italiano, il mercato offre opportunità straordinarie. Sarà interessante scoprire quale club sceglierà: la sua esperienza potrebbe rivelarsi cruciale per rilanciare una squadra ambiziosa. Rimanete sintonizzati, perché il futuro promette sorprese!

Il dirigente reduce dall’ultimo biennio alla Juventus si prepara a scegliere il proprio futuro. Possibile nuova destinazione in Serie A Sono giorni estremamente intensi in casa Juventus tra il campo che ha decretato il piazzamento Champions della truppa di Tudor, e tutto ciò che circonda l’ambiente bianconero in relazione al prossimo futuro. (LaPresse) – Calciomercato.it Dai forti cambiamenti in società alla delusione per la permanenza di Conte al Napoli, passando per le scelte sul nuovo tecnico e quelle relative al prossimo mercato estivo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Giuntoli riparte subito, nuovo club in Serie A dopo l’addio alla Juventus

Calendario Serie A, date e orari della 37ª giornata: c’è la contemporaneità! Ma quando gioca la Juventus?

La 37ª giornata di Serie A si avvicina e la Lega ha ufficializzato date e orari dei match. Con la concomitanza di diversi incontri, i tifosi si chiedono: quando scenderà in campo la Juventus? Scopriamo insieme il programma completo delle partite e gli orari dei bianconeri in questo turno cruciale del campionato.

Giuntoli via subito dalla Juventus: si va verso l'addio, la decisione di Elkann e tutti i nomi della rivoluzione societaria; Elkann azzera tutto | via Giuntoli scelti gli uomini che saranno i protagonisti del nuovo corso Tutte le mosse.

Juventus, scontro Elkann-Giuntoli: come si è arrivati all'addio e perché Gasperini ora è in pole per la panchina

Juventus, confronto teso tra Elkann e Giuntoli: licenziamento comunicato prima dell'omaggio alle vittime dell'Heysel

