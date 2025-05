Giuntoli out ma non basta | Bufera Juve | Cosa fa Elkann?

La Juventus vive momenti turbolenti: Giuntoli è fuori e il malcontento dei tifosi esplode sui social. Ma cosa farà Elkann per risollevare un club in crisi? Questo stravolgimento si inserisce in un contesto più ampio di insoddisfazione nel calcio italiano, dove i cambiamenti vertiginosi sembrano la norma. Riusciranno i bianconeri a trovare una stabilità? La risposta potrebbe riservare sorprese. Restate sintonizzati!

Il dirigente messo alla porta a Torino, ennesima rivoluzione ma i tifosi si scatenano, sui social, contro i piani alti del club Sono ore delicatissime, molto più del previsto, alla Juventus. Il club bianconero è stato innanzitutto spiazzato dagli ultimi sviluppi per la panchina. Conte resterà al Napoli, dunque niente ritorno a Torino su cui molti contavano. Adesso c’è da risolvere il rebus allenatore, per il dopo Tudor potrebbe esserci Gasperini ma si capirà qualcosa di più solo nei prossimi giorni. La notizia più eclatante, comunque, è quella dell’addio di Giuntoli. Giuntoli out, ma non basta Bufera Juve: “Cosa fa Elkann?” – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Giuntoli out, ma non basta | Bufera Juve: “Cosa fa Elkann?”

Juventus, Scanavino: "Tudor fino al Mondiale per Club, poi decideremo. Futuro con Giuntoli? Assolutamente"

L'amministratore delegato della Juventus, Maurizio Scanavino, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset, affrontando il tema del futuro della squadra.

