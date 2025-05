Giuntoli Juventus Varriale assolve il dirigente e attacca i bianconeri | Lo ritengo un ottimo direttore Il problema è il club Vi spiego il perché

In un clima di incertezze per la Juventus, Enrico Varriale si schiera a difesa di Cristiano Giuntoli, lodando le sue capacità mentre critica pesantemente la gestione del club. Questo episodio mette in luce una tensione crescente tra dirigenti e proprietà, riflettendo un trend comune nel calcio moderno: l'importanza di una leadership coesa. Riuscirà la Juve a rialzarsi dopo questo scossone? La risposta potrebbe riservare sorprese in vista delle prossime sfide.

Giuntoli Juventus, Varriale elenca le cose buone fatte dal dirigente e attacca Madama! Le parole non lasciano scampo. Enrico Varriale esterna solidarietà nei confronti di Cristiano Giuntoli, ormai silurato dalla Juve dopo quasi due anni di lavoro. Sul proprio profilo X, il giornalista ha difeso il Football Managing Director della Juve, attaccando i bianconeri. Questi ultimi sarebbero rei di non essere stabili a livello dirigenziale. Ecco le sue parole. PAROLE – « Ritengo Giuntoli un ottimo dirigente. Ha sbagliato qualche scelta (Motta, Koop, Douglas Luiz) ma ha centrato gli obbiettivi del club: riduzione degli ingaggi e Champions. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Giuntoli Juventus, Varriale “assolve” il dirigente e attacca i bianconeri: «Lo ritengo un ottimo direttore. Il problema è il club. Vi spiego il perché»

Varriale “avvisa” Conte: «Ci pensi bene, alla Juventus hanno le idee abbastanza confuse. Cos’è successo fra Giuntoli e Tudor»

Nell'analisi della situazione attuale in casa Juventus, Varriale avverte Conte sulle incertezze nel club e sugli sviluppi tra Giuntoli e Tudor.

Cerca Video su questo argomento: Giuntoli Juventus Varriale Assolve Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Varriale: "La Juve un anno fa strappa Giuntoli al Napoli. Ora viene già allontanato e Conte non ritorna a Torino.. sono solidale con i tifosi"

Si legge su informazione.it: Il giornalista Enrico Varriale ha commentato, tramite il suo profilo X ufficiale, le ultime notizie riguardanti la Juventus: da un lato la separazione con Cristiano Giuntoli e dall'altro il mancato ri ...

Bomba in casa Juventus, decisa la chiusura del rapporto con il ds Giuntoli

Lo riporta tuttojuve.com: Ha del clamoroso la notizia lanciata poco fa da Sky Sport: la Juventus va verso la chiusura del rapporto con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Ecco quanto si legge su ...

Giuntoli via dalla Juventus, tutte le cessioni fatte dal dirigente in questi due anni

Si legge su informazione.it: Giuntoli via dalla Juventus, tutte le cessioni fatte dal dirigente in questi due anni La Juventus ha deciso di interrompere il rapporto professionale con Cristiano Giuntoli, anche se ancora la notizia ...