Giuntoli Juventus ieri confronto tesissimo con Elkann | già comunicato il licenziamento al dt bianconero La ricostruzione

La Juventus è al centro di una tempesta: ieri, il confronto tra John Elkann e Cristiano Giuntoli ha segnato un punto di svolta. Il licenziamento del direttore tecnico getta un'ombra sul futuro bianconero, in un momento in cui i tifosi si chiedono quale direzione prenderà la squadra. Un cambio di rotta che riflette l'incertezza generale nel calcio italiano: chi guiderà la Juve verso una nuova era? La suspense è alle stelle!

Giuntoli Juventus, ieri confronto tesissimo con John Elkann: già comunicato il licenziamento al dt bianconero. La ricostruzione di quanto accaduto. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha svelato alcuni retroscena risalenti a ieri mattina, quando John Elkann ha incontrato di persona Cristiano Giuntoli. Il quotidiano riferisce di un confronto teso tra l’ad di Exor e il direttore tecnico della Juventus, al quale è stato comunicato il licenziamento prima dell’omaggio alle vittime dell’Heysel. Ai saluti anche Pompilio e Stefanelli, uomini di fiducia dell’ex dirigente del Napoli. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Giuntoli Juventus, ieri confronto tesissimo con Elkann: già comunicato il licenziamento al dt bianconero. La ricostruzione

Juventus, Scanavino: "Tudor fino al Mondiale per Club, poi decideremo. Futuro con Giuntoli? Assolutamente"

L'amministratore delegato della Juventus, Maurizio Scanavino, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset, affrontando il tema del futuro della squadra.

Elkann-Giuntoli, confronto teso: via il dt, Comolli e Chiellini alla guida della nuova Juve

Lo riporta informazione.it: John Elkann cambia tutto e azzera subito la dirigenza. L’era di Cristiano Giuntoli alla Juventus finisce in meno di due anni. Ormai pausa fa rima con ribaltone alla Continassa. A fine marzo la sosta p ...

Terremoto nella Juventus nel giorno del no di Conte: licenziato Giuntoli, Elkann ribalta il club

Si legge su fanpage.it: Elkann ha ridisegnato tutta la Juventus dopo aver salutato Giuntoli e i suoi collaboratori: Chiellini avrà un ruolo più centrale e sarà affiancato da ...

Juve, le alternative a Tudor e il possibile tentativo per Gasperini: come stanno le cose

calciomercato.it scrive: Sfumato il ritorno di Conte, la Juventus deve valutare il futuro della panchina: per Gasperini serve fare in fretta ...