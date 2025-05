Giuntoli Juve la Gazzetta ne è sicura | paga a caro prezzo il flop mercato solo 2 acquisti azzeccati su 13! L’analisi

Giuntoli nella bufera: la Gazzetta dello Sport conferma che il suo mercato alla Juventus è stato un vero flop, con soli 2 acquisti azzeccati su 13. Questo solleva interrogativi sul futuro del club bianconero, sempre più lontano dai vertici. In un calcio che premia la lungimiranza e le strategie vincenti, come reagirà la Juve a questa crisi di risultati? Un cambio di rotta è d'obbligo!

Giuntoli Juve, la Gazzetta dello Sport oggi in edicola ne è sicura: paga a caro prezzo il flop mercato, solo 2 acquisti azzeccati su 13! L’analisi. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto su Giuntoli, che nelle prossime ore dovrebbe ricevere dalla Juventus la comunicazione ufficiale sul suo licenziamento dopo due stagioni. Come riportato dal quotidiano il dirigente arrivato nell’estate 2023 dal Napoli ha pagato a carissimo prezzo anche una campagna acquisti fallimentare: due tredici colpi messi a segno soltanto due sono stati pienamente azzeccati, Thuram dal Nizz a e Kalulu dal Milan. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Giuntoli Juve, la Gazzetta ne è sicura: paga a caro prezzo il flop mercato, solo 2 acquisti azzeccati su 13! L’analisi

Giuntoli, la sua posizione alla Juventus resta traballante: Elkann sta riflettendo su di lui (Gazzetta)

La posizione di Cristiano Giuntoli alla Juventus è sempre più incerta, con John Elkann che sta ponderando il suo futuro nel club.

Cerca Video su questo argomento: Giuntoli Juve Gazzetta Sicura Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Juve, ora Giuntoli è a forte rischio: addio a un passo per lui e per i suoi uomini di fiducia; Juventus, è finito il tempo di Giuntoli. Senza Conte, o resta Tudor o arriva Gasperini (Sky Sport); Juve, tempo di bilanci: ora Elkann riflette anche su Giuntoli; Gazzetta - Pressing David, si inserisce la Juve: la prossima settimana sarà decisiva. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

GAZZETTA - Juventus, l’era di Cristiano Giuntoli finisce in meno di due anni

Scrive napolimagazine.com: L'avventura di Cristiano Giuntoli alla Juventus sembra già essere ai titoli di coda. La Gazzetta dello Sport rivela: "John Elkann cambia tutto e azzera subito la dirigenza. L’era di Cristiano Giuntoli ...

Ecco perché la Juve ha chiuso con il ds tifoso Giuntoli

Da informazione.it: Eclettico e innovativo. E, dopo due stagioni, sul punto di lasciare la Juve per volontà altrui. Cristiano Giuntoli era stato presentato così, una mattina di luglio, il 7, del 2023. «Eclettico, innovat ...

Giuntoli Juve (Gazzetta): in bilico la posizione nonostante la qualificazione in Champions. Elkann sta riflettendo su di lui! Gli scenari

Come scrive juventusnews24.com: Giuntoli Juve (Gazzetta dello Sport): è in bilico la posizione nonostante la qualificazione in Champions. Elkann sta riflettendo su di lui! Gli scenari Resta in bilico la posizione di Cristiano Giunto ...