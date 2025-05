Giuntoli Juve Bargiggia critico | Alla Juventus continua l’opera di costruzione e di demolizione ad ogni stagione Ecco il vero problema della proprietà

La Juventus continua a vivere nel caos, tra costruzioni e demolizioni di progetti che sembrano non avere fine. Paolo Bargiggia punta il dito sulla proprietà, accusandola di mancanza di competenze. Questo scenario non è solo un problema per i bianconeri, ma riflette un trend più ampio nel calcio italiano: la difficoltà delle società di gestire le transizioni senza una visione chiara. La vera domanda è: come uscirà la Juve da questo labirinto?

Giuntoli Juve, Bargiggia ha commentato la nuova rivoluzione societaria del club bianconero. Su X, commentando l’addio di Giuntoli, Paolo Bargiggia si è espresso così sulla nuova rivoluzione in casa Juve. Le dichiarazioni sui bianconeri. BARGIGGIA – «Alla Juventus, dove, notoriamente, la proprietà ha zero competenze di calcio, continua l’opera di costruzione e di demolizione ad ogni stagione. Mancano competenza e pazienza per capire i Progetti. E, ogni anno si torna al punto zero come nel gioco dell’oca. Masochismo». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Giuntoli Juve, Bargiggia critico: «Alla Juventus continua l’opera di costruzione e di demolizione ad ogni stagione. Ecco il vero problema della proprietà»

Giuntoli Juve, altro che graticola! Il dirigente bianconero può rimanere al suo posto. Si placano le voci sul possibile arrivo di un ex Milan. Ultimissime novità

Cristiano Giuntoli resterà in Juventus, mettendo fine alle speculazioni su un suo possibile addio. Le voci di un ex dirigente del Milan in arrivo nell'organigramma bianconero si placano, confermando la fiducia nella leadership di Giuntoli.

Cerca Video su questo argomento: Giuntoli Juve Bargiggia Critico Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Bargiggia: Juventus, pronti 80 milioni per Osimhen: la cifra chiesta dal Napoli; Calciomercato Juve | Nemmeno questo bianconero è incedibile Quali saranno le mosse in uscita? Annuncio di Bargiggia verso l’estate. 🔗Cosa riportano altre fonti

La “maledizione” di AdL: Giuntoli, da eroe del Napoli a capro espiatorio alla Juventus

Riporta informazione.it: Cristiano Giuntoli, l’artefice del trionfo del Napoli nella stagione 2022-2023, è passato alla Juventus con l’obiettivo di replicare il successo. Tuttavia, la sua esperienza a Torino si sta rivelando ...

Juve, Bargiggia: 'Cristiano Giuntoli è il primo obiettivo della Juventus'

Scrive it.blastingnews.com: Nelle scorse ore il giornalista sportivo Paolo Bargiggia ha parlato ai microfoni di 7 Gold del presunto interesse della Juventus nei confronti di Cristiano Giuntoli, attuale direttore sportivo del ...

Disastro Juventus, Ravezzani travolge Giuntoli. Bargiggia: "Motta come Gattuso al Napoli"

msn.com scrive: La Juventus è uscita ... stipendi lordi l’anno. Giuntoli deve dare spiegazioni importanti ai tifosi e soprattutto a chi gli ha finanziato il mercato". Anche Paolo Bargiggia ha espresso un ...