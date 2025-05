Giuntoli fu presentato dalla Juventus come eclettico e innovativo in realtà è stato un naufragio La Stampa

Cristiano Giuntoli, presentato come il nuovo guru del mercato della Juventus, si trova ora sull'orlo dell'addio. Le promesse di un'estate scoppiettante si sono trasformate in un naufragio, con un quarto posto che ha deluso i tifosi. In un calcio sempre più focalizzato sull'innovazione e sulle strategie vincenti, la mancanza di risultati concreti mette in luce quanto sia cruciale l'equilibrio tra vision e realtà. Riuscirà la Juve a rialzarsi?

Cristiano Giuntoli è vicino all’addio con la Juventus; il ds non ha soddisfatto le aspettative, specialmente per il mercato dispendioso della scorsa estate che ha portato a un quarto posto conquistato all’ultima giornata di campionato, senza minimamente lottare per lo scudetto. Giuntoli fu presentato alla Juve come “eclettico e innovativo”, ora paga una scommessa persa. La Stampa scrive: Eclettico, innovativo. E dopo due stagioni, sul punto di lasciare la Juve per volontà altrui. Cristiano Giuntoli era stato presentato così nel 2023: eclettico, innovativo, competente. L’eclettismo l’ha dimostrato come dirigente in campo: area tecnica a 360 gradi il suo orizzonte d’azione, tanto che qualcuno aveva capito come a Giuntoli stesso non sarebbe dispiaciuto avere un alter ego con cui confrontarsi nella quotidianità. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Giuntoli fu presentato dalla Juventus come “eclettico e innovativo”, in realtà è stato un naufragio (La Stampa)

Juventus, Scanavino: "Tudor fino al Mondiale per Club, poi decideremo. Futuro con Giuntoli? Assolutamente"

L'amministratore delegato della Juventus, Maurizio Scanavino, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset, affrontando il tema del futuro della squadra.

Cerca Video su questo argomento: Giuntoli Fu Presentato Juventus Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Giuntoli via subito dalla Juventus: si va verso l'addio, la decisione di Elkann e tutti i nomi della rivoluzione societaria; La Juve fa fuori Giuntoli, rivoluzione voluta da Elkann: saltano altri due assieme a lui; Ecco perché la Juve ha chiuso con il ds tifoso Giuntoli; Giuntoli, addio alla Juve? Pronto il nuovo dirigente bianonero. 🔗Cosa riportano altre fonti

Giuntoli fu presentato dalla Juventus come “eclettico e innovativo”, in realtà è stato un naufragio (La Stampa)

Secondo ilnapolista.it: Cristiano Giuntoli è vicino all'addio con la Juventus; il ds non ha soddisfatto le aspettative, né lottato per lo scudetto in due anni.

Ecco perché la Juve ha chiuso con il ds tifoso Giuntoli

Da informazione.it: Eclettico e innovativo. E, dopo due stagioni, sul punto di lasciare la Juve per volontà altrui. Cristiano Giuntoli era stato presentato così, una mattina di luglio, il 7, del 2023. «Eclettico, innovat ...

Giuntoli lascia la Juventus? Il dirigente potrebbe salutare dopo due stagioni: la situazione e il bilancio

Come scrive msn.com: Il rapporto tra la Juventus e Cristiano Giuntoli rischia di chiudersi dopo appena due stagioni. I vertici del club bianconero, infatti, stanno riflettendo sulla posizione del direttore ...