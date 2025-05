Giuntoli e i motivi della decisione Juve | rivoluzione in dirigenza e le novità sull’allenatore Un nome sta salendo… – VIDEO di Marco Baridon

Giuntoli dice addio alla Juventus: una decisione che segna l'inizio di una vera e propria rivoluzione dirigenziale. Con un nuovo allenatore in vista, il club torinese si prepara a riscrivere le sue ambizioni. In un contesto calcistico in continua trasformazione, dove le strategie vincenti sono fondamentali, restare aggiornati è cruciale. Scopri quali saranno le prossime mosse della Juve nel nostro video esclusivo!

Giuntoli via dalla Juve, ecco tutti i motivi della separazione. Rivoluzione in dirigenza e novità sul tema allenatore – VIDEO di Marco Baridon. Prima puntata del nuovo appuntamento 'Upload', con i nostri inviati al lavoro per aggiornarvi su tutte le ultime notizie di casa Juve tra Continassa, J Medical, Caselle, Vinovo e in moltissimi altri luoghi vicini al mondo bianconero. Oggi, il nostro direttore Marco Baridon ha voluto toccare tre temi caldi delle ultime ore: l'addio di Cristiano Giuntoli, il nuovo riassetto dirigenziale e il prossimo allenatore della Juventus.

Juventus, scontro Elkann-Giuntoli: come si è arrivati all'addio e perché Gasperini ora è in pole per la panchina

Cristiano Giuntoli, cacciato dalla Juventus!/ I motivi dell’addio, ecco chi prende il suo posto!

?? Motta-gate, mercato, DNA Juve assente: i 3?? motivi del FLOP di Giuntoli | OneFootball

