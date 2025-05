Giugliano sfollati di via Bosco | Viviamo in baracche chiediamo una casa popolare

A Giugliano, otto famiglie vivono da 18 mesi in baracche prefabbricate, un simbolo drammatico dell'emergenza abitativa che colpisce molte città italiane. Queste famiglie lottano per un diritto fondamentale: una casa dignitosa. La loro richiesta non è solo un grido di aiuto, ma un richiamo all'attenzione su un problema crescente nel nostro paese. In un momento in cui l'edilizia sociale è al centro del dibattito, ascoltare le loro storie è più importante che mai

Da 18 mesi 8 famiglie vivono nei prefabbricati a ridosso delle cosiddette stecche pesanti in condizioni critiche L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Giugliano, sfollati di via Bosco: “Viviamo in baracche, chiediamo una casa popolare”

