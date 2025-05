Giugliano incendio nella palazzina che doveva ospitare le famiglie Rom

Un incendio avvenuto a Giugliano ha colpito una palazzina destinata a ospitare sei famiglie rom, evidenziando le tensioni sociali che attraversano il nostro Paese. In un momento in cui la questione dell'inclusione sociale è al centro del dibattito pubblico, questo evento solleva interrogativi su come gestire l'accoglienza e il dialogo tra comunità . Le indagini sono in corso: quali saranno le ripercussioni su questa delicata situazione?

Indagine in corso per ricostruire la vicenda che ha portato all'incendio divampato nella palazzina di via Palmentiello a Giugliano dove avrebbero dovuto trovare casa sei famiglie rom del campo di via Carrafiello. Un incendio è divampato, molto probabilmente nella mattinata di oggi, nella palazzina di via Palmentiello a Giugliano dove tra qualche giorno, a seguito

