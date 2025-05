Giugliano gran successo per la mostra Corpo Arte e Ambiente con opere di Dago e Laura Niola

Giugliano ha fatto il boom con la mostra "Corpo, Arte e Ambiente"! Ieri sera, al sesto piano di Palazzo Russo, le opere di Dago e Laura Niola hanno catturato l'attenzione di un pubblico entusiasta. Questo evento segna una tendenza crescente verso l'arte che dialoga con la sostenibilità, un tema sempre più urgente. Non perdere l'occasione di immergerti in questa fusione tra creatività e consapevolezza ambientale!

Si è tenuta ieri sera, giovedì 29 maggio 2025, al sesto piano di Palazzo Russo, l'inaugurazione della mostra "Corpo, Arte e Ambiente", a cura del critico Franco Riccardo. L'evento, promosso da Dreamer – Partners in collaborazione con TeleClub Italia, ha riscosso un grande successo di pubblico, registrando un'affluenza entusiasta.

