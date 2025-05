Giugliano a fuoco auto in uno stabile confiscato alla camorra

Un incendio doloso in un immobile confiscato alla camorra a Giugliano riaccende il dibattito sulla sicurezza e il recupero dei beni sottratti alla criminalità. La distruzione di un'auto nel garage di questo stabile rappresenta non solo un attacco alla legalità, ma anche una sfida al progresso sociale. In un periodo in cui si cerca di restituire dignità e speranza ai territori, ogni gesto di vandalismo mette a rischio il cambiamento tanto atteso.

Tempo di lettura: 2 minuti La notte scorsa in via Comunale Palmentiello a Giugliano un’auto, all’interno del garage dello stabile confiscato alla criminalità organizzata, è stata data alle fiamme, con conseguente danneggiamento dell’intonaco esterno della palazzina. Sulla vicenda interviene il prefetto di Napoli, Michele di Bari, che esprime “ ferma condanna per i responsabili del gesto. L’accaduto assume particolare gravità, anche in considerazione della circostanza che l’immobile, confiscato ad un’organizzazione camorristica dell’area giuglianese, è destinato alla ricollocazione di alcuni nuclei familiari della locale comunità rom, così come disposto nell’ambito del tavolo permanente presso la Prefettura con la Regione Campania, la Città metropolitana di Napoli, il Comune di Giugliano in Campania, le Forze dell’ordine e esponenti della comunità religiosa e del Terzo settore, istituito per mettere in atto ogni utile iniziativa volta al superamento del campo nomade di Via Carrafiello, nonché al miglioramento delle condizioni di vita degli occupanti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Giugliano, a fuoco auto in uno stabile confiscato alla camorra

