Giubileo nonni e famiglie pellegrinaggio alla Porta Santa

Un evento che celebra legami e generazioni! Durante il Giubileo dei Nonni e delle Famiglie, centinaia di famiglie si sono riunite a Roma, attraversando la Porta Santa per un pellegrinaggio ricco di significato. Dalla riconciliazione alla condivisione di momenti speciali, questa iniziativa dimostra l'importanza dei valori familiari in un’epoca di cambiamenti. Non perdere l’occasione di vivere un'esperienza che rafforza i legami tra le diverse generazioni!

Fin dalla mattina centinaia di famiglie, anziani e bambini hanno effettuato il passaggio sotto la Porta Santa per accedere alla basilica di San Pietro a Roma per il giubileo dei nonni e delle famiglie. Dalle ore 8 alle 17 è possibile effettuare il pellegrinaggio alla porta santa e ricevere il Sacramento della Riconciliazione nelle chiese giubilari. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Giubileo nonni e famiglie, pellegrinaggio alla Porta Santa

Il "Giubileo delle famiglie, dei bambini, dei nonni e degli anziani" al Santuario di Montevergine

Il 30 maggio 2025, il Santuario di Montevergine ospiterà il “Giubileo delle famiglie, dei bambini, dei nonni e degli anziani”, organizzato dalla FAP ACLI della Campania in collaborazione con le ACLI regionali.

Cerca Video su questo argomento: Giubileo Nonni Famiglie Pellegrinaggio Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Dal 30 maggio all'1 giugno a Roma il Giubileo delle Famiglie, dei Bambini, dei Nonni e degli Anziani; Belluno-Feltre si prepara al Giubileo delle Famiglie a Roma; Al via il Giubileo delle famiglie, dei bambini, dei nonni e degli anziani; Pellegrinaggio a San Pietro e incontro a San Giovanni, al via il Giubileo delle Famiglie. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Giubileo nonni e famiglie, pellegrinaggio alla Porta Santa

Come scrive tg24.sky.it: Fin dalla mattina centinaia di famiglie, anziani e bambini hanno effettuato il passaggio sotto la Porta Santa per accedere alla basilica di San Pietro a Roma per il giubileo dei nonni e delle famiglie ...

Giubileo delle famiglie, dei bambini e degli anziani 2025: date, eventi e programma

Si legge su tg24.sky.it: Leggi su Sky TG24 l'articolo Giubileo delle famiglie, dei bambini e degli anziani 2025: date, eventi e programma ...

Al via il Giubileo delle famiglie, dei bambini, dei nonni e degli anziani

romasette.it scrive: Tre giornate di eventi, dal 30 maggio al 1° giugno. Attesi oltre 60mila fedeli da 120 Paesi. Il pellegrinaggio alle Porte Sante, la Festa della Famiglia, sabato 31 in piazza San Giovanni in Laterano, ...