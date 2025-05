Girotondo di Schnitzler in scena con InarTeatro

Rivivi la potenza del classico con "Girotondo" di Arthur Schnitzler, in scena il 31 maggio e 1 giugno al Teatro “La Cittadella Degli Artisti” di Molfetta. Questo capolavoro, che esplora le dinamiche delle relazioni umane, è più attuale che mai nel contesto delle sfide moderne delle interazioni sociali. Non perdere l'occasione di scoprire come amori e desideri si intrecciano nei secoli: un viaggio alla ricerca dell’essenza dell’an

Sabato 31 maggio e domenica 1 giugno alle ore 20:30 presso il Teatro “La Cittadella Degli Artisti” a Molfetta, InarTeatro - Scuola di Teatro A.P.S. attiva a Trani, Barletta e Molfetta - porta sul palcoscenico “Girotondo” di Arthur Schnitzler, un classico che, nonostante i suoi oltre cento anni. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - “Girotondo” di Schnitzler in scena con InarTeatro

Cerca Video su questo argomento: Girotondo Schnitzler Scena Inarteatro Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

“Girotondo” di Schnitzler in scena con InarTeatro a Molfetta; A Molfetta va in scena il Girotondo di Schnitzler: Un viaggio nell'intimità tra il desiderio e l'ipocrisia; Domenica 25 maggio a Francavilla Fontana di scena la corsa per la legalità; Gli eventi di Voci in Ascolto, dal 4 all’8 giugno a San Vito dei Normanni. 🔗Cosa riportano altre fonti

Girotondo.com: sesso e potere da Schnitzler a Fornasari

Si legge su klpteatro.it: “Girotondo.com” di Bruno Fornasari, ispirato al “Girotondo” di Arthur Schnitzler – ritenuto pornografico e quindi vietato dalla censura imperiale tedesca – è di scena in questi giorni al Teatro ...

Filodrammatici, Fornasari porta in scena tutto il vuoto dei sentimenti

Lo riporta ilgiornale.it: Quasi un secolo fa il Girotondo di Arthur Schnitzler, un dramma scritto a inizio ... Dal Girotondo, dalla sua struttura circolare, scandita in scene concatenate tra loro, prende le mosse Weporn ...

Girotondo in dieci tempi

Scrive ilmanifesto.it: La storia, ispirata all’omonimo testo teatrale di Arthur Schnitzler ... circolare del girotondo relazionale sembra avvilupparsi su se stessa. C’è una via d’uscita? Sì, il girotondo finisce con lo ...