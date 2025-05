Giro d' Italia tappa 19 a Preudhomme

È stata una tappa emozionante quella del Giro d’Italia, con Nicolas Preudhomme che ha trionfato in solitaria! Mentre il messicano del Toro mantiene la maglia rosa, la battaglia per il podio si intensifica. Con i prossimi due giorni che si preannunciano massacranti, l’adrenalina è alle stelle. Chissà chi avrà la meglio? Restate sintonizzati per seguire uno degli sportivi più amati e appassionanti d’Italia!

17.33 Prima di due giornate massacranti al Giro d'Italia: da Biella a Champoluc, 166km, 5 GpM. Il francese Nicolas Preudhomme vince la 19.ma tappa, da solo al traguardo. Il messicano del Toro conserva la maglia rosa, secondo al traguardo a 1' insieme all'ecuadorinao Carapaz. Per del Toro altri 6" di abbuono, 4" per il rivale Carapaz. La cronaca del Giro dice che si crea subito un gruppetto di 16 che si riduce a 8. complice il Col de Pantaleon. Poi ancora strappetti in testa, Si stacca Preudhomme e regge fino al traguardo. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 6 corridori in fuga, c’è Lorenzo Fortunato

Benvenuti alla diretta del Giro d'Italia 2025! Oggi seguiamo la tappa emozionante con sei corridori in fuga, tra cui Lorenzo Fortunato.

Giro d'Italia, 19a tappa: Prodhomme trionfa a Champoluc, Del Toro secondo e Carapaz terzo. Perde terreno Yates

Giro d’Italia 2025: Prodhomme vince la 19ª tappa, Del Toro rimane in rosa

LIVE Giro d'Italia, alle 12.20 via alla 19ª tappa da Biella a Champoluc

