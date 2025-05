Giro d’Italia si avvicina il traguardo | Del Toro non molla la rosa

Il Giro d'Italia si avvicina al suo epilogo e l'emozione è alle stelle! Con Del Toro in testa, il duello si fa incandescente. Nella 18esima tappa, Nico Denz ha bruciato la concorrenza, portando a casa una vittoria storica per il team Red Bull-Bora-Hansgrohe. Ma non dimentichiamo Ayuso, che continua a combattere contro le avversità. Riuscirà il campione a mantenere la rosa fino a Roma? Scopr

Mancano pochissime tappe alla fine del Giro d’Italia, che si chiuderà a Roma: Del Toro resta il grande favorito. Nella 18esima tappa del Giro è stato Nico Denz ad avere la meglio sugli altri corridori. Il tedesco è stato il primo del gruppo Red Bull-Bora-Hansgrohe a vincere una frazione in questa Corsa Rosa, corsa diventata maledetta per Ayuso. Lo spagnolo stava pedalando con un occhio gonfio a causa della puntura di un’ape, ma alla fine si è ritirato. Dopo Roglic, quindi, il Giro e il gruppo Red Bull-Bora-Hansgrohe perdono un altro protagonista. Si è fermato prima della tappa 19, dunque, un Ayuso che ha affrontato diversi problemi in questo Giro. 🔗 Leggi su Sportface.it

Pagelle Giro d’Italia 2025: Ayuso-del Toro, che coppia per la UAE. Roglic in difesa, bene Tiberi e Ciccone

Nella settima tappa del Giro d'Italia 2025, le emozioni non sono mancate. Juan Ayuso ha brillato, dimostrando di essere in grande forma dopo un inizio incerto.

