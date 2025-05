Giro d’Italia 2025 tappa di oggi Biella-Champoluc | orari percorso favoriti Si fa la storia nel tappone in Val d’Aosta

Oggi, il Giro d'Italia scrive un'altra pagina di storia con la diciannovesima tappa da Biella a Champoluc. Un tappone di montagna che metterà alla prova i ciclisti con cinque Gran Premi della Montagna e quasi cinquemila metri di dislivello! In un'epoca in cui la resistenza e la strategia sono tutto, questo percorso è un vero banco di prova. Tieni gli occhi spalancati: potrebbe esserci un colpo di scena!

È il giorno più importante: oggi va a decidersi il Giro d’Italia. Diciannovesima tappa, da Biella a Champoluc: salite, tante salite, ma anche diverse discese. Un appuntamento fondamentale da non perdere, ricco di spettacolo. Andiamo a scoprire la frazione odierna con percorso, programma e favoriti. PERCORSO. Cinque GPM e quasi cinquemila metri di dislivello, uno dei tapponi più duri di questa edizione. Pronti-via e si scala il Croce Serra, un antipasto di terza categoria con 11,3 chilometri al 4.6%. Tratto pianeggiante e poi si va verso una serie di montagne durissime. Col Tzecore di 15,8 chilometri al 7,7% e punte anche al 15%, lunga discesa, si va verso Chatilon e si approccia il Col Saint-Pantaléon (16,5 chilometri al 7,2%). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro d’Italia 2025, tappa di oggi Biella-Champoluc: orari, percorso, favoriti. Si fa la storia nel tappone in Val d’Aosta

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 6 corridori in fuga, c’è Lorenzo Fortunato

Benvenuti alla diretta del Giro d'Italia 2025! Oggi seguiamo la tappa emozionante con sei corridori in fuga, tra cui Lorenzo Fortunato.

Giro d'Italia, le classifiche: Del Toro sempre leader, Fortunato ipoteca la maglia azzurra

Scrive gazzetta.it: Tutto invariato per quanto riguarda la generale: il messicano comanda davanti a Carapaz e Yates. L’italiano dell’Xds Astana Team vede avvicinarsi la vittoria nella classifica dei Gpm ...

Giro d'Italia, 19^ tappa da Biella a Champoluc: percorso e dove vederla

Segnala sport.sky.it: Dopo la vittoria solitaria di Denz, arriva il primo degli ultimi due tapponi alpini che decideranno il Giro 108. Tra Piemonte e Valle d'Aosta si snodano 166 chilometri con 5 GPM, di cui tre di prima ...

Giro d'Italia, il commento della diciottesima tappa: l'urlo di Maestri alla vigilia della resa dei conti

Scrive corrieredellosport.it: Un minuto e un secondo più tardi di Nico Denz (Red Bull), splendido vincitore della diciottesima tappa del Giro d'Italia, sul traguardo di Cesano Maderno si è sentito un urlo: quello di Mirco Maestri ...