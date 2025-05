Giro d’Italia 2025 tappa 20 | percorso altimetria favoriti e orari tv

Il Giro d’Italia 2025 si avvicina al suo epilogo con la ventesima tappa che promette emozioni forti! Champoluc, il 30 maggio, sarà il palcoscenico di una sfida decisiva. Dopo un 19° tappone senza scossoni, Carapaz e Del Toro si preparano a dare il massimo in montagna. Sarà qui che si deciderà il destino della Maglia Rosa, in un crescendo di adrenalina che non puoi perderti! Prepara i popcorn e sintonizzati!

Champoluc, 30 maggio 2025 – Sarà la ventesima tappa a decidere il Giro d’Italia 2025. Non è successo granché nel 19esimo tappone di montagna con Pantaleon, Joux e Antagnod, solo un attacco finale di Carapaz e Del Toro che hanno guadagnato una manciata di secondi sul gruppetto dei migliori e si confermano i più brillanti in salita. I due si giocheranno la maglia rosa nella tappa di sabato 31 maggio con arrivo al Sestriere e con il mitico Colle delle Finestre a decretare il vincitore. Il Giro riparte con una classifica quasi invariata, con Del Toro che ha 43” su Carapaz e 1’21” su Yates, mentre Gee è già staccato di 2’27” e Caruso di 3’36”. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Giro d’Italia 2025, tappa 20: percorso, altimetria, favoriti e orari tv

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 6 corridori in fuga, c’è Lorenzo Fortunato

Benvenuti alla diretta del Giro d'Italia 2025! Oggi seguiamo la tappa emozionante con sei corridori in fuga, tra cui Lorenzo Fortunato.

Giro d’Italia 2025: dopo la 19ª tappa Del Toro resta in rosa e allunga: Carapaz e Yates inseguono

Giro d'Italia, 19a tappa: Prodhomme trionfa a Champoluc, Del Toro secondo e Carapaz terzo. Perde terreno Yates

