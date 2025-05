Giro d’Italia 2025 Richard Carapaz | La strada dirà chi è più forte dobbiamo concretizzare quanto fatto finora

Il Giro d'Italia 2025 è pronto a infiammare gli animi! Richard Carapaz, in seconda posizione, si prepara a una sfida epica contro il leader Isaac Del Toro. La tensione cresce e la 19ma tappa potrebbe ribaltare le sorti della corsa. In un momento in cui il ciclismo sta riscoprendo la sua essenza di battaglia sportiva, tutti gli occhi sono puntati su questa frazione decisiva. Chi avrà la meglio? La strada dirà chi è il più forte!

L’ ecuadoregno Richard Carapaz (EF Education – EasyPost) è pronto ad una battaglia campale: la 19ma tappa del Giro d’Italia 2025 vedrà il ciclista sudamericano ripartire da Biella in seconda posizione con 41? di ritardo dalla Maglia Rosa, vestita dal messicano Isaac Del Toro. La frazione odierna potrebbe riscrivere la classifica generale, grazie alle tante montagne previste: “ La tappa di oggi è la porta per Roma, per la Maglia Rosa, sto bene con le gambe e sono fiducioso. Sarà la strada che ci selezionerà, che dirà chi è il più forte “. Lo scalatore sudamericano sa che è vicino alla vetta della graduatoria e che oggi potrebbe indossare il simbolo del primato: “ Dobbiamo provarci, abbiamo preparato il Giro molto bene, oggi dobbiamo dare tutto per concretizzare, siamo nella posizione che meritiamo “. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro d’Italia 2025, Richard Carapaz: “La strada dirà chi è più forte, dobbiamo concretizzare quanto fatto finora”

