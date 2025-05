Giro d’Italia 2025 Prodhomme conquista la 19esima tappa | fuga vincente fino a Champoluc

Nicolas Prodhomme ha scritto un capitolo indimenticabile al Giro d’Italia 2025, conquistando la diciannovesima tappa con una fuga audace e strategica. Con 5 Gran premi della montagna e un dislivello di 5000 metri, il gregario francese ha dimostrato che nel ciclismo, a volte, la determinazione vale più di un ruolo. Questa vittoria sottolinea l'importanza delle sorprese nella competizione sportiva, dove ogni corridore può diventare protagonista. Chi sarà il prossimo?

Nicolas Prodhomme vince la diciannovesima tappa del Giro d’Italia, la Biella-Champoluc di 166 km, con 5 Gran premi della montagna e 5000 metri di dislivello. Il francese della Decathlon AG2R La Mondiale Team, gregario da una vita, va in fuga a inizio tappa al chilometro 5 e riesce ad arrivare da solo al traguardo, dopo essere riuscito anche a guadagnare secondi decisivi: in fondo alla discesa a 15 km all’arrivo aveva 1’03” di vantaggio sul gruppo maglia rosa, a 12.5 km aveva guadagnato 21 secondi. Dopo di lui la maglia rosa Isaac Del Toro (UAE Team Emirates XRG) che si prende i 6” di abbuono della tappa, dietro di lui Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) che prende 4”, perdendo 2 secondi dalla maglia rosa. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Giro d'Italia 2025 oggi, tappa 19: vince Prodhomme. Del Toro guadagna su Carapaz

Champoluc, 30 maggio 2025 - La tappa 19 del Giro d'Italia si conclude con la vittoria di Prodhomme, mentre il Toro guadagna terreno su Carapaz.

