Champoluc, 30 maggio 2025 - La tappa 19 del Giro d'Italia si conclude con la vittoria di Prodhomme, mentre il Toro guadagna terreno su Carapaz. In un'edizione caratterizzata da salite impegnative e temperature torride, la competizione si fa sempre più avvincente. Questo momento cruciale non solo accende gli animi dei tifosi, ma riflette anche la crescente attenzione verso le sfide sportive estreme. Chi conquisterà la maglia rosa alla fine? Restate sintonizzati!

Champoluc, 30 maggio 2025 - La tappa 19 propone il penultimo giorno di salite del Giro d'Italia 2025. Pur senza l'arrivo in ascesa, non esattamente una novità in questa edizione della Corsa Rosa, i GPM sono ben 5 e per tutti i gusti ma, complici il grandissimo caldo e forse la paura per le fatiche di domani, lo spettacolo tra i grandi della classifica generale latita. Ne approfitta la fuga e in particolare Nicolas Prodhomme, che dopo la vittoria a Lienz nel Tour of the Alps 2025 si ripete oggi a Champoluc, liquidando uno a uno tutti i compagni d'attacco: tra essi anche un generoso Antonio Tiberi che nulla può contro il quasi omonimo di Christian Prudhomme, il direttore de l Tour de France, nonché l'ennesimo gregario che trova gloria personale in questo Giro d'Italia 2025 con un padrone sempre più chiaro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Giro d'Italia 2025 oggi, tappa 19: vince Prodhomme. Del Toro guadagna su Carapaz

