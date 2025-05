Giro d’Italia 2025 Nicolas Prodhomme | Ho dovuto spingere fino alla fine la maglia rosa si avvicinava

Il Giro d’Italia 2025 si infiamma con la straordinaria vittoria di Nicolas Prodhomme nella diciannovesima tappa! La sua determinazione sulla salita del Col de Joux ha messo in luce non solo le sue abilità, ma anche l'intensità di una competizione che esalta i valori del ciclismo. Mentre Isaac Del Toro combatte per mantenere la maglia rosa, la corsa conferma il crescente talento emergente nel panorama ciclistico. Chi sarà il prossimo a brillare?

Si conclude con la vittoria di Nicolas Prodhomme la diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2025. Il francese sulla salita del Col de Joux ha staccato i suoi compagni di fuga Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious) e Carlos Verona (Lidl-Trek), involandosi da solo verso il traguardo di Champoluc. Seconda posizione per la maglia rosa di Isaac Del Toro (UAE Team Emirates XRG). Il messicano è stato abile a seguire Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) sull’ Antagnod, per poi batterlo in volata all’arrivo. Paga 24 secondi di ritardo il gruppo con i migliori uomini della classifica, che perdono ancora terreno dalla maglia rosa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro d’Italia 2025, Nicolas Prodhomme: “Ho dovuto spingere fino alla fine, la maglia rosa si avvicinava”

