Giro d’Italia 2025 | molto rumore per quasi nulla

Il Giro d'Italia 2025 continua a sorprendere! La diciannovesima tappa, considerata la più impegnativa, ha visto il trionfo di Nicholas Prodhomme, che ha dominato senza rivali. Questo evento non è solo una competizione sportiva, ma un simbolo della resilienza e della passione italiana per il ciclismo. Una vittoria che invita a riflettere sulla bellezza di ogni pedalata: sfide impossibili possono sempre essere vinte! Chi sarà il prossimo a sorprendere?

Giro d’Italia 2025, 19esima tappa: molto rumore per quasi nulla. Il francese Nicholas Prodhomme (Decathlon AG2R La Mondiale) ha conquistato per distacco la diciannovesima tappa del 108° Giro d’Italia, sulla carta la più difficile, lungo i 166 chilometri da Biella a Champoluc in Valdaosta, comprendenti 5.000 metri di dislivello con ben cinque GPM. Il vincitore ha percorso la distanza in 4h50’35” alla media di 34.275 kmh. Alla piazza d’onore, staccato di 58?, si è classificata la maglia rosa Isaac Del Toro (UAE Team Emirates XRG) che ha preceduto in volata l’avversario diretto per il successo finale, l’ecuadoriano Richard Carapaz (EF Education Easy Post). 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Giro d’Italia 2025: molto rumore per quasi nulla

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 6 corridori in fuga, c’è Lorenzo Fortunato

Benvenuti alla diretta del Giro d'Italia 2025! Oggi seguiamo la tappa emozionante con sei corridori in fuga, tra cui Lorenzo Fortunato.

