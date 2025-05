Giro d’Italia 2025 Isaac Del Toro | Majka e McNulty sono stati incredibili In Messico cominciano a guardare il ciclismo

Il Giro d’Italia 2025 si tinge di emozione e sorprese! Isaac Del Toro, con la sua maglia rosa, sta catturando l'attenzione non solo degli italiani ma anche degli appassionati messicani, grazie a prestazioni straordinarie. La crescita del ciclismo in Messico è un trend da seguire: un Paese che si sta rialzando e sognando in grande. Non perdere l’epico tappone di domani, dove la montagna potrebbe riservare altre sorprese!

Doveva essere la prima delle due tappe che avrebbe rivoluzionato il Giro d’Italia ed invece al termine della diciannovesima frazione chi festeggia è il solo Isaac Del Toro, che consolida ulteriormente la propria maglia rosa in vista dell’ultima vera fatica di domani, con il tappone di montagna che vede la presenza del Colle delle Finestre. Il messicano ha concluso al secondo posto, rispondendo benissimo all’attacco nel finale di Richard Carapaz, sul quale ora ha 43 secondi di vantaggio. Una tappa perfetta per Del Toro, che ha sfruttato un lavoro straordinario da parte della UAE, soprattutto con un formidabile Majka che ha stoppato ogni tentativo dei rivali del messicano: “Come squadra siamo sempre stati attenti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro d’Italia 2025, Isaac Del Toro: “Majka e McNulty sono stati incredibili. In Messico cominciano a guardare il ciclismo”

Giro d'Italia: Isaac Del Toro brilla sulle strade bianche, primo messicano in rosa

Dopo nove intensi giorni di gara, il Giro d’Italia sorprende ancora, regalando uno spettacolo sulle strade bianche.

Giro d’Italia 2025: dopo la 19ª tappa Del Toro resta in rosa e allunga: Carapaz e Yates inseguono

Giro d’Italia 2025: Prodhomme vince la 19ª tappa, Del Toro rimane in rosa

