Giro d’Italia 2025 Giulio Pellizzari | Tanti proveranno a ribaltare la corsa il caldo si sentirà

Il Giro d'Italia 2025 si preannuncia infuocato! Giulio Pellizzari, ora libero di brillare, punta a ribaltare le sorti della corsa nella temuta 19ma tappa. Con il caldo che si fa sentire e la salita verso Biella, ogni pedalata sarà cruciale. La settima posizione è un trampolino di lancio: potrà Pellizzari sorprendere tutti e scrivere la sua storia? Non perdere l'epica battaglia che potrebbe riscrivere la classifica!

Giulio Pellizzari (Red Bull – BORA – hansgrohe), ormai libero da compiti di gregariato dopo il ritiro dello sloveno Primoz Roglic, proverà a far saltare il banco nella 19ma tappa del Giro d’Italia 2025 di ciclismo su strada: l’azzurro in classifica generale ripartirà da Biella in settima posizione a 5’02” dalla vetta. Una frazione durissima, nella quale verrà attaccata la Maglia Rosa, Isaac Del Toro: “ Abbiamo 70 km di salite, il terreno c’è. Dopo 5000 metri di dislivello la fatica si sentirà. Per quanto riguarda la classifica i big si muoveranno sull’ultima salita, ma speriamo che la fuga vada via sulla prima salita “. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro d’Italia 2025, Giulio Pellizzari: “Tanti proveranno a ribaltare la corsa, il caldo si sentirà”

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 6 corridori in fuga, c’è Lorenzo Fortunato

Benvenuti alla diretta del Giro d'Italia 2025! Oggi seguiamo la tappa emozionante con sei corridori in fuga, tra cui Lorenzo Fortunato.

LIVE Giro d'Italia, alle 12.20 via alla 19ª tappa da Biella a Champoluc

Giro d’Italia 2025, dove vedere la tappa di oggi Biella-Champoluc: orari TV, percorso e favoriti

Giro d’Italia 2025, oggi la 19^ tappa da Biella a Champoluc: percorso, orari e favoriti

